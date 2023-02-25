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Afyonkarahisar'da sabah namazında buluştular

Yerel Haberler

Afyonkarahisar'da sabah namazında buluştular

Afyonkarahisar İl Müftülüğü her hafta farklı bir mahalle ve beldede planlanan sabah namazı buluşması, bu hafta Dikilitaş Camii'nde gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü her hafta farklı bir mahalle ve beldede planlanan sabah namazı buluşması, bu hafta Dikilitaş Camii'nde gerçekleştirdi.

İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner, Şube Müdürü Hasan Demir, Cami görevlileri ve cemaatin katılımıyla gerçekleştirildi. Sabah namazı sonrası yapılan programda Kur'an-ı Kerim, tesbihat, ilahi ve kasideler okundu. Programın devamında İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner tarafından sohbet ve dua yapıldı. Program sonunda cemaatimize çorba ikram edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasan Demir Dikilitaş Karahisar Müftü Yerel Haberler

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