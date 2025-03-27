Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı Tedbirleri Görüşüldü

Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı tedbirlerinin masaya yatırıldığı toplantı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, 81 ilde eş zamanlı olarak video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen ve Ramazan Bayramı tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıya katıldı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan ile vali yardımcıları da katıldı.

Video konferans görüşmesinin ardından il genelinde Ramazan Bayramı ile ilgili alınacak tedbirlerde masaya yatırıldı. Toplantıda özellikle Ege Bölgesi'nin kavşak kentlerinden birisi konumunda olan Afyonkarahisar'da trafik alanında yapılması gereken ve alınacak tedbirler en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR