Halk Eğitim Merkezi stantları Ramazan'da da hizmet veriyor

Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin el emeği ürünleri Ramazan ayında Zafer Meydanı'nda sergileniyor. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, stantları ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti ve yapılan çalışmaları inceledi.

Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezinde eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin satıldığı stantlar Ramazan ayında da faaliyetlerine devam ediyor.

Ramazan ayının manevi atmosferi, eğitim camiasının birlik ve dayanışma ruhuyla anlam kazanmaya devam ediyor. "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi tarafından Zafer Meydanı'nda açılan satış stantlarını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında stantları tek tek gezen Sünnetci, kursiyerler ve usta öğreticilerle sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Halk Eğitimi Merkezlerinde verilen eğitimler sonucunda ortaya çıkan el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Sünnetci, emeği geçen kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.

Ziyaret, kursiyerler ve vatandaşlarla yapılan samimi sohbetlerin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
