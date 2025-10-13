Haberler

Afyonkarahisar'da Polis-Memur Subay Çiftin Nikahına Vali Şahitlik Etti

Afyonkarahisar'da Polis-Memur Subay Çiftin Nikahına Vali Şahitlik Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, evliliğe adım atan Polis Memuru Şirin Bengü İnce ile Bando Binbaşı Tolga Ürün'ün nikah şahitliğini üstlendi. Nikah töreni İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, evliliğe adım atan polis memuru ile subay çiftin nikahlarına şahitlik yaptı.

Kentte görev yapan Polis Memuru Şirin Bengü İnce ile Bando Binbaşı Tolga Ürün hafta sonu düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliklerini ise Vali Yiğitbaşı yaptı. İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen nikah törenine İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dr. Yalçın Tecimer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kaya, teşkilat mensupları ve davetliler katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu

İki erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.