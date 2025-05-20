Afyonkarahisar'da Polis Çiftin Unutulmaz Nikah Töreni

Afyonkarahisar'da Polis Çiftin Unutulmaz Nikah Töreni
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Furkan Arslan ve Kübra Nur Karadoğan, mutluluk dolu bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Törene Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da katılarak çiftin şahitliğini üstlendi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Furkan Arslan ve Kübra Nur Karadoğan, unutulmaz bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen törene, mesai arkadaşlarının yanı sıra il protokolü de katıldı.

Nikaha Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı da katılarak çiftin mutluluğuna tanıklık etti. Vali Yiğitbaşı'nın şahitliğinde gerçekleşen törende, çiftin birlikte "Evet" demesi salonda alkışlarla karşılandı. Törenin ardından konuşan Vali Yiğitbaşı, çiftin hem meslek hayatlarında hem de özel yaşamlarında dengeli ve huzurlu bir yol izlemelerinin önemine dikkat çekti. Nikah cüzdanını geline takdim eden Vali Yiğitbaşı, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Törene katılan Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu da genç çift için dua ederek, kuracakları yuvanın huzur ve hayır getirmesini temenni etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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