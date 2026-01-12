Afyonkarahisar'ın 2 ilçe ve bir beldesinde eğitime kar engeli

Afyonkarahisar'ın 2 ilçesi ile birlikte bir belde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kar yağışı, kuvvetli rüzgar, don ve buzlanma nedeniyle, İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, Büyükkalecik ve merkeze bağlı Olucak köyünde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında sadece taşımalı eğitime, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR