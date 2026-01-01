Haberler

Afyonkarahisar'da eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Afyonkarahisar Valiliği, aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Afyonkarahisar Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilere göre; bu gece gerçekleşmesi beklenen minimum sıcaklıklar son 4 yılda gerçekleşen en düşük sıcaklık değerlerinden olup, il merkezinde eksi 13, rakımı daha yüksek olan ilçe, belde ve köylerde eksi 15 olarak değerlendirilmektedir. İlimiz genelinde gece yarısından itibaren etkili olması beklenen aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle don ve buzlanma olaylarının trafikte, toplu ulaşımda ve yayaların ulaşımında riskli durumlara neden olabileceğinden dolayı il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz de aynı tarihte bir 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
