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Afyonkarahisar'da Okul Öğrencilerine Güvenli İnternet Eğitimi

Afyonkarahisar'da Okul Öğrencilerine Güvenli İnternet Eğitimi
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Sultandağı ilçesinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 'Güvenli İnternet Kullanımı' konusunda eğitim programı düzenledi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenli internet ortamı çerçevesinde okul öğrencilerine yönelik başlatılan Siberay programı ilçelerde de devam ediyor.

Gerçekleştirilen eğitim programı ile ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor. Bu doğrultuda Sultandağı ilçemizde ortaokul ve lise grubuna 'Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital Okur Yazarlık' konularında toplam 75 öğrenci ve 5 öğretmene bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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