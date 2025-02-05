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Afyonkarahisar'da Öğrencilerden Polislere Unutulmaz Nostalji

Afyonkarahisar'da Öğrencilerden Polislere Unutulmaz Nostalji
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Sülümenli İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri, hayatlarındaki ilk kartpostalları polis memurlarına hediye ederek nostaljik bir etkinlik gerçekleştirdi. Polislere yapılan sürpriz ziyaretin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

Afyonkarahisar'ın 2.'nci sınıfta eğitim gören minikler polislere unutamayacakları bir nostalji yaşattılar.

Sülümenli İlkokulu 2-A sınıfı öğrencilerinin hayatlarındaki ilk kartpostallarını İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis ağabeyi ve ablalarına verdiler. Gerçekleştirilen ve nostalji kokan etkinlikle ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Geleceğin teminatı yavrularımızı ince düşüncelerinden dolayı sürpriz bir şekilde sınıflarında ziyaret ettik. Takdim edilen hediyeler ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından öğrencilerimize eğitim-öğretim hayatlarında başarılar dileyerek vedalaştık" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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