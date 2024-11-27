Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt

 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

 Uyarılar art arda geldi: 50-60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi
'Yenidoğan Çetesi' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki

Bebek katili çetenin davasında Mahkeme Başkanı'nın sabrının taştığı an

Afyonkarahisar'da Öğrencilerden Manda Kaymağı ile Dubai Çikolatası

Afyonkarahisar'da Öğrencilerden Manda Kaymağı ile Dubai Çikolatası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'daki lise öğrencileri, manda kaymağı ile yaptıkları Dubai çikolatası ile büyük ilgi topladı. Hazırlanan ürün sosyal medyada beğenildi.

Afyonkarahisar'da lise öğrencileri ve öğretmenler, son günlerin gözde yiyeceklerinden ' Dubai çikolatasını' kentin eşsiz lezzetlerinden manda kaymağı ile yapınca ortaya tadına doyulmaz bir ürün çıktı.

Bolvadin Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü 11-B sınıfı öğrencileri, kaymaklı Dubai çikolatası yaptı. Sosyal medyada paylaşılan çikolata büyük ilgi görürken, çikolatayı tatma şansı bulanlar ise lezzetini yere göğe sığdıramadı.

Hazırladıkları ürünle ilgili bilgi veren bölüm öğretmenlerinden Ümit Eker, 9 kişilik ekiple ürünü yaptıklarını ifade ederek, "Bölgemizin coğrafi işaretli ve tescilli manda kaymağı ile çikolatamızı yaptık. Tadı gerçekten çok güzel" dedi.

Okul Müdürü Şakir Akkoyun ise öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, "Malum olduğu üzere Dubai çikolatası sürekli halkımızın gündeminde. Biz de ilçemizin lezzetini bu çikolata ile birleştirip, farklı bir lezzet ortaya çıkardık. İnşallah bunda da başarılı olmuşuzdur" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Birçok şehre yayıldı! Tutar inanılmaz
img

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt
img

Sahaların tozunu attıran yıldız futbolcu inşaat işçisi oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım başvuruları ne zaman? KPSS-2024/7 tercih kılavuzu! 2024/2 memur atamaları hangi tarihlerde, nasıl yapılacak? KPSS merkezi atama takvimi! 30 Euro limit nedir? Alışveriş sınırı 30 euro ne demek? Hasan Arat kimdir? Hasan Araç kaç yaşında, nereli? Hasan Arat'ın hayatı ve kariyeri! AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi? 2025 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.