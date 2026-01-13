Haberler

Muhtarlar ve annelere uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Muhtarlar ve annelere uyuşturucu ile mücadele eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, muhtarlar ve annelere yönelik uyuşturucu ile mücadele eğitimi düzenledi. Eğitimde, uyuşturucu madde kullanımının zararları ve bu konuda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından muhtar ve annelere yönelik uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

Eğitim çalışması Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından verildi. Eğitim çalışması ile ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "Emniyet müdürlüğü görevlilerimizce uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme konusunda bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlarımızın desteğinin alınması amaçlanmaktadır.

Sandıklı Halk Kütüphanesi konferans salonunda Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen Muhtarlar Akademisinde yapılan Narko Rehber eğitimi faaliyetinde 335 mahalle muhtarına ve İscehisar Kadın Kültür Evinde düzenlenen Narko Anne eğitiminde ise 40 anne ve anne adayına uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı konularında bilgilendirme yapılarak eğitim verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Türkiye'nin dev içecek markası borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı

Dev içecek markası borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı
Cenaze yolunda can pazarı

Cenaze yolunda can pazarı
Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor

Büyük heyecanla beklenen maçlar yarın başlıyor