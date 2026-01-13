Muhtarlar ve annelere uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından muhtar ve annelere yönelik uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

Eğitim çalışması Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından verildi. Eğitim çalışması ile ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "Emniyet müdürlüğü görevlilerimizce uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme konusunda bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlarımızın desteğinin alınması amaçlanmaktadır.

Sandıklı Halk Kütüphanesi konferans salonunda Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen Muhtarlar Akademisinde yapılan Narko Rehber eğitimi faaliyetinde 335 mahalle muhtarına ve İscehisar Kadın Kültür Evinde düzenlenen Narko Anne eğitiminde ise 40 anne ve anne adayına uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı konularında bilgilendirme yapılarak eğitim verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR