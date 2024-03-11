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Afyonkarahisar'da Mısri Camii'nde Sabah Namazı Buluşması Gerçekleştirildi

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Afyonkarahisar'da geleneksel hale gelen 'sabah namazı' buluşmaları bu hafta Mısri Camii'nde gerçekleştirildi. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve Prof. Dr. Enbiya Yıldırım'ın katıldığı programda Kur'an-ı Kerim, tesbihat, ilahi ve kasideler okundu.

Afyonkarahisar'da geleneksel hale gelen 'sabah namazı' buluşmaları bu hafta Mısri Camii'nde gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım' la beraber Mısri Camiinde sabah namazı buluşmasına katıldı.

Sabah namazı sonrası Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım'ın cemaate hitap ettiği programda Kur'an-ı Kerim, tesbihat, ilahi ve kasideler okundu. Program Müftü Lütfü İmamoğlu'nun duası ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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