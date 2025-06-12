Afyonkarahisar'da Miniklerin Mezuniyet Sevinci

Afyonkarahisar'da Miniklerin Mezuniyet Sevinci
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Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu'nda 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri için yıl sonu mezuniyet töreni düzenlendi. Törende öğrenciler çeşitli dans ve gösterilerle sahne aldı.

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu'nda eğitim gören 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri için yıl sonu mezuniyet töreni düzenlendi.

İbrahim Evren Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine, öğrenci velilerinin yanı sıra Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Tezgiden, Müdür Yardımcısı Süleyman Gültekin Kadayifci ve Alan Şefi Nihal Aydınlı katıldı.

Törende minik öğrenciler; Karadeniz horon halk oyunu, Anadolu Ateşi dans gösterisi, Toma Toma Zumba dansı, Ben Türk Çocuğuyum performansı, potpori ve İspanyol dansı, Aşuk ile Maşuk oyunu, İngilizce rond, Kafkas ve tango gösterileri ile İstiklal Marşı oratoryosu sundular. Miniklerin sahne performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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