Lise öğrencilerine polisten eğitim

Lise öğrencilerine polisten eğitim
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, Kocatepe Anadolu Lisesi'nde lise öğrencilerine trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından lise öğrencilerine yönelik trafik ve güvenli internet başta olmak üzere çeşitli konularda eğitim verildi.

Eğitim çalışması Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kocatepe Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Çok sayıda lise öğrencisinin katıldığı etkinlikte polis ekipleri tarafından '112 Acil müdahale hattının etkin kullanımı, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık, KADES uygulamasının kullanımı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
