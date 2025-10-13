Haberler

Afyonkarahisar'da 'Lider Çocuk Tarım Kampı' Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da 'Lider Çocuk Tarım Kampı' Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Lider Çocuk Tarım Kampı', bu yıl Afyonkarahisar'da 4. sınıf öğrencilerine kooperatifçilik eğitimi vererek tarımsal üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı sundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen 'Lider Çocuk Tarım Kampı' programı Afyonkarahisar'da bu yıl 'Kooperatifçilik' temasıyla Nurettin Karaman İlkokulu 4.'ncü sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak'ın katılımıyla başlayan etkinlikte, kurum faaliyetleri tanıtılarak öğrencilere kooperatifçilik bilinci kazandırıldı. Ardından öğrencilerle birlikte Pancar Ekicileri Kooperatifi büyükbaş besi işletmesi ve mantar üretim tesisi ziyaret edilerek tarımsal üretim süreçleri yerinde gözlemlendi. Ziyaretlerin ardından öğrencilere katılım belgeleri verilerek kampımız tamamlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu

İki erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.