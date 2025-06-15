Afyonkarahisar'da LGS Başladı: 6 Bin 730 Öğrenci Katılıyor

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Afyonkarahisar'da Liselere Giriş Sınavı, 6 bin 730 öğrencinin katılımıyla başladı. Sınav, 10 merkezde gerçekleştiriliyor ve güvenlik önlemleri alındı.

Afyonkarahisar'da LGS 6 bin 730 öğrencinin katılımı ile başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Liselere Giriş Sınavı kente genelinde 6 bin 730 öğrencinin katılımı ile başladı.

Sınava kent merkezinde bu yıl 3 bin 582 öğrencinin 10 sınav merkezinde girdiği belirtildi. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da sorunsuz bir şekilde başladı. Güvenlik güçleri tarafından sınavın yapılacağı okullar ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Sınava giren birçok öğrenci okullara aileleriyle birlikte geldi. Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken aileleri ise okul bahçelerinde çocukları için bol bol dua etti. Kent genelinde 6 bin 730 öğrencinin katıldığı sınav devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR HAN ÇAKIR - Yerel
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