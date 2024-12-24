Afyonkarahisar'da Kültürel Buluşma: Endonezyalı ve Afrikalı Müslüman Öğrenciler Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar'da Endonezyalı Müslüman öğrenciler ile Afrikalı Müslüman öğrenciler bir araya gelerek kültür buluşması gerçekleştirdi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde öğrenim gören Endonezyalı Müslüman öğrenciler ile Afrikalı Müslüman öğrenciler arasında yemek, oyun, yöresel oyunlar vb. konularda kültür buluşması yapıldı. Buluşmada, Afrikalı öğrenciler Derneği Başkanı Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Bayırlı'da bulundu. Katılımcılar, ev sahipliğinden dolayı Diyanet Gençlik Merkezi sorumlusu Mehmet Seyman'a ve İl Müftülüğüne teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR