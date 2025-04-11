Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Seyirlik Manzaralar Oluşturdu

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini kaybetti

Kar yağışı altındaki Karahisar Kalesi böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı öğleye doğru etkisini kaybederken, yağış da kar altında kalan tarihi Karahisar Kalesi ise seyirlik görüntüler oluşturdu.

Kentte beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde başladı. Yağışla birlikte kent adeta beyaz örtüyle kaplandı. 11 Nisan'da kar yağışını gören vatandaşlar duruma sevinirken, yağışla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecelere azalarak 2 derecelere kadar düştü. Kar yağışı öğleye doğru etkisini kaybetti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yağış bazı güzellikleri de beraberinde getirdi. Kar altında kalan tarihi Karahisar Kalesi seyirlik manzaralar oluşturdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın kar yağışı altında çektiği görüntülere Müzisyen Aydın Baş'ın hang drum isimli enstrüman ile çaldığı müzik de eklenince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.