Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Kanser Hastalığına Yenik Düşen Mahalle Muhtarı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı İplik Mahallesi Muhtarı Metin Peynirci, kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Peynirci için Şuhut Ulu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi ve ardından Şuhut Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da kanser hastalığına yenik düşen 53 yaşındaki mahalle muhtarı son yolcuğuna uğurlandı.

Şuhut ilçesine bağlı İplik Mahallesi Muhtarı Metin Peynirci, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yeniş düştü Peynirci'nin ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Vefat eden muhtar için Şuhut Ulu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han başta olmak üzere sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Peynirci'nin cenazesi kılınan namazın ardından Şuhut Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şuhut Cami Yerel Yaşam Güncel Haberler

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

Bakmadan Geçme

KPSS ALAN SINAV TARİHLERİ 2024! KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane nerede? 15 Temmuz hangi yıl oldu, önemi nedir? 15 Temmuz darbe girişiminde kaç kişi öldü, ne oldu? 15 Temmuz'da kargo açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor? 15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı! 15 Temmuz darbe girişimi kısa, yeni, anlamlı ve uzun sözler! 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef'te ana kadroya giren 3. kişi kim? Ana kadroda kimler var? MasterChef yeni bölüm tanıtımı izle! 15 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda ne var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TRT1, NOW, TV8 EURO 2024 Şampiyonu kim oldu? İSPANYA- İNGİLTERE MAÇINDAN KARELER
Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı

Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title