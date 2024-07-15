Afyonkarahisar'da Kanser Hastalığına Yenik Düşen Mahalle Muhtarı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Afyonkarahisar'da kanser hastalığına yenik düşen 53 yaşındaki mahalle muhtarı son yolcuğuna uğurlandı.

Şuhut ilçesine bağlı İplik Mahallesi Muhtarı Metin Peynirci, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yeniş düştü Peynirci'nin ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Vefat eden muhtar için Şuhut Ulu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han başta olmak üzere sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Peynirci'nin cenazesi kılınan namazın ardından Şuhut Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR