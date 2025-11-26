Afyonkarahisar'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bilgilendirme Etkinliği

Afyonkarahisar'da polis ekipleri Park Afyon AVM'de açtıkları stant ile vatandaşlara kadına yönelik siddet ile mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince, Park Afyon Alışveriş Merkezinde KADES uygulaması hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenerek vatandaşlara çeşitli hediyeler takdim verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR