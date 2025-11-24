Haberler

Afyonkarahisar'da Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde jandarma ekipleri, 50'ye yakın vatandaşa kadına şiddetle mücadele eğitimi vererek KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 50'ye yakın vatandaşa kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı kadına karşı şiddetle mücadele çerçevesinde KADES konusunda bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili yapılan açıklamada, "İl jandarma komutanlığı ekiplerince İhsaniye ilçesinde 47 vatandaşa 'Kadına El Kal-ka-maz ve KADES Uygulaması' hakkında bilgilendirme yapıldı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

