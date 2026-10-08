Afyonkarahisar'da kadın çiftçilere hayvansal üretim eğitimi verildi

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Afyonkarahisar'da kadın çiftçilerin hayvansal üretim konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Çıkrık Beldesi Kur'an Kursunda kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme yapıldı. Eğitimde süt hijyeni hayvanların bakım ve beslenmesi ile tarım sigortalarının önemi konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Çalışmayla kadın çiftçilerin bilinçli üretim uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi, sağlıklı üretim şartlarının desteklenmesi ve sürdürülebilir hayvancılığın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı