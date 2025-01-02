Afyonkarahisar'da 'İmam Hatipli Olmak' Kısa Film Yarışması Sonuçlandı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen ve 17 okulun katıldığı 'İmam Hatipli Olmak' temalı kısa film yarışması sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik sona erdi. 17 okulun katıldığı etkinlikte çekilen filmler Afyon Kocatepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığında görev yapan akademisyenler tarafından değerlendirildi. Yarışma sonrasında Hattat Ahmet Karahisari İmam Hatip Lisesi birinci, Dazkırı İmam Hatip Lisesi ikinci ve Çay İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu.

Yarışmada Mecidiye İmam Hatip Ortaokulu ve İhsaniye Mehmet Akif İnan Kız AİHL mansiyon ödülüne layık görüldü. - AFYONKARAHİSAR