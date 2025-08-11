Afyonkarahisar'da İhtiyaç Sahiplerine Kömür Yardımı Devam Ediyor

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik kış aylarında kömür yardımı sağlıyor. Yardım başvuruları için vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurması gerekiyor.

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi hanelere yönelik kömür yardımı uygulamasına devam ediyor.

Kış aylarında dar gelirli vatandaşlara ısınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlanan bu destekten faydalanmak isteyenlerin, Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakfına kimlikleri ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Bu yardıma başvurmak için gereken şartlar ise gelir durumu düşük ve sosyal yardım kriterlerini sağlamak olarak belirlendi. Yardımlar, SYDV tarafından değerlendirilen başvurular sonucunda dağıtılacağı açıklandı. Vatandaşların ise SYDV birimlerinden detaylı bilgi alabileceği söylendi. - AFYONKARAHİSAR

