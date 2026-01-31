Haberler

Bolvadin ve Dazkırı'da gıda işletmelerine yönelik denetim

Bolvadin ve Dazkırı'da gıda işletmelerine yönelik denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolvadin ve Dazkırı ilçelerinde gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerle güvenilir gıda arzı ve halk sağlığı korunmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri, 20'ye yakın işletmeyi denetleyerek resmi kontrollerin aralıksız sürdüğünü duyurdu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Dazkırı ilçelerinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. 20'ye yakın işletmenin denetlendiği faaliyetin ardından yapılan açıklamada, "Güvenilir gıda arzının sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerimize yönelik resmi kontrollerimiz aralıksız sürdürülmektedir.

Bu çerçevede Bolvadin ve Dazkırı ilçelerimizde kontrol görevlilerince Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştirilmiştir.

Denetim ve kontrollerimiz, vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla il genelinde planlı ve sürekli şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade
Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Kongo'da büyük facia: 226 kişi hayatını kaybetti

Son dönemin en büyük faciası: 226 ölü
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi