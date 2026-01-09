Haberler

Gıda üretim ve satışı yapan işletmelerine yönelik denetim

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gıda üretimi ve satışı yapan 10'a yakın işletmede gerçekleştirilen denetimlerin ardından tüketici sağlığının korunması hedefiyle çalışmalara devam ediyor.

Afyonkarahisar'da gıda üretimi ve satışı yapan 10'a yakın işletmede denetim gerçekleştirildi.

Denetim Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Denetimler sonrası kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde il genelinde riske dayalı gıda denetimleri aralıksız sürdürülmektedir.

İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata uyum, hijyen şartları, izlenebilirlik, etiket bilgileri ile depolama ve muhafaza şartları titizlikle kontrol edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
