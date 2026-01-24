Haberler

Gıda işletmelerine yönelik denetim

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gıda üretim ve satış yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde gıda güvenliği ve tüketici sağlığı ön planda tutuldu.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentteki gıda üretim ve satış yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İl müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla il genelinde gıda satış noktalarına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Yürütülen resmi kontroller çerçevesinde 20'ye yakın market, bakkal, büfe ve benzeri işletmelerde satışa sunulan gıdaların etiket bilgileri, son tüketim tarihleri, uygun muhafaza şartları ile işletmelerin genel hijyen durumu titizlikle kontrol edildi ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
