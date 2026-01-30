Haberler

Müftülüğün 3 günlük kampı sona erdi

Müftülüğün 3 günlük kampı sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı', üç gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Kız ve erkek öğrencilerin katıldığı kampta, Kur'an dersleri, manevi etkinlikler ve oyunlar yapıldı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü koordinesinde, Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" üç gün süren programın ardından tamamlandı.

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı gruplar halinde katıldığı kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, mahremiyet eğitimi, manevi etkinlikler, değerler eğitimi, atölye çalışmaları ve çeşitli oyunlar gerçekleştirildi.

Kamp programını ziyaret eden Müftü Vekili Sinan Cansever ve Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, öğrencilerle bir araya gelerek hasbihal etti.

Programın hazırlanması ve yürütülmesinde Gençlik Koordinatörlüğü öncülük ederken, vaizler ve manevi danışmanlar da ders ve etkinliklerde görev aldı.

Kamp, gençlerin hem manevi hem de sosyal gelişimlerine katkı sunan verimli bir organizasyon olarak sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta asansör boşluğuna düşerek ölen gencin cesedi, 2 gün sonra bulundu

Kayıp olarak aranan genç, imza için gittiği kurumda ölü bulundu
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Kars'ta asansör boşluğuna düşerek ölen gencin cesedi, 2 gün sonra bulundu

Kayıp olarak aranan genç, imza için gittiği kurumda ölü bulundu
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı