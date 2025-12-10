Staj programı ile geleceğin tapu memurları yetiştiriliyor

Afyonkarahisar Tapu Müdürlüğü Yusuf Özer Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Tapu ve Kadastro Alanı öğrencileri için düzenlediği staj programı ile geleceğin tapu memurlarını yetiştiriyor.

Öğrenciler aldıkları teorik eğitimleri pratiğe dökerken aynı zamanda saha da uygulama yapma imkanı buluyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı süresince haftanın üç günü Tapu Müdürlüğünde mesleki eğitim gören öğrenciler, kanun, tüzük ve genelgelerin nasıl uygulanacağını, vatandaşla olan ilişkilerdeki etik kuralları ve tapu müdürlüğünün iş ve işlemlerini nasıl yürüttüğünü öğreniyor. Eğitimler ile aynı zamanda öğrenciler ileride kamu kurumlarında istihdam edildiklerinde yetişmiş birey olmalarına imkan tanınıyor. Öğrencilerin eğitimlerine kakı sağlayan Tapu Müdürlüğünün bu desteği hem öğretmenlerini hem de ailelerini memnun ediyor. - AFYONKARAHİSAR