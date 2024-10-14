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Afyonkarahisar'da Gazze İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Gazze İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi
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İmaret Camii bahçesinde, KADEM tarafından organize edilen hayır çarşısında kadınların el emeği ürünleri satışa sunuldu. Elde edilen gelir Gazze'ye bağışlandı.

İmaret Camii bahçesinde, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Afyonkarahisar Şubesi tarafından organizesi ile düzenlenen ve farklı STK'ların katıldığı hayır çarşısına, İl Müftülüğü kadın çalışanlarından destek geldi.

İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanı Selma Çetin ve Kadın Kolları Koordinatörü Makbule Dal, il yönetim kurulu, TDV gönüllüleri ve TDV Kitap Kafe sorumluları katıldı. Gazze yararına düzenlenen Hayır Çarşısının açılışında, Gedik Ahmet Paşa İmaret Camii İmamı Hatibi İbrahim Karataş, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle birlikte dua etti. Düzenlenen hayır çarşısında kadınların el emeği ile hazırladıkları ürünler satıldı. Elde edilen gelirler ise Gazze'ye bağışlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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