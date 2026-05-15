Bir günlüğüne asker olmanın gururunu yaşadılar

Afyonkarahisar'da engelli bireyler bir günlüğüne asker olmanın sevincini ve gururunu yaşadı.

Kentte Engelliler Haftası etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığında engelli bireyler için temsili yemin töreni düzenlendi. Etkinliğe Vali Dr. Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, protokol üyeleri ve engelli bireylerin aileleri katıldı. Tören öncesinde İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dr. Yalçın Tecimer ve protokol üyeleri engelli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilendi. Gerçekleştirilen törende askeri kamuflaj giyen engelli bireyler büyük bir gurur ve sevinç ile geçit töreni yapıp ardından yemin ettiler. Etkinlik törenin ardından yapılan ikramların ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı