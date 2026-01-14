Haberler

Donan Emre Gölü görüntüsüyle kartpostalları aratmadı

Hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düştüğü Afyonkarahisar'da, yaklaşık 3000 yıllık tarihi Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü donarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. İhsaniye ilçesinde yağan karın ardından eksi 7 dereceye düşen sıcaklıklar, donan göl ile tarihi eserleri bir araya getirdi.

Hava sıcaklıklarının sıfır derecelerin altına düştüğü Afyonkarahisar'da donan Emre Gölü yanı başındaki tarihi eserler ile masalsı görüntüler oluşturdu.

Tarihi yaklaşık 3000 bin yıl öncesine dayanan Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü dondu. İhsaniye ilçesinde yağan karın ardından hava sıcaklıklarını sıfırın altında eksi 7 derecelere kadar düşmesi sonrası göl dondu. Donan göl yanı başındaki Frigler'den kalma eserler ile kartpostallık manzaralar açığa çıkardı. Buz tutmuş göl ve eserler seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
