Afyonkarahisar'da doğan çift başlı buzağı 4 saat yaşayabildi

Merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde meydana gelen olayda, Veteriner Teknikeri Halil İbrahim Kaçar, akrabasına ait bir ineğin doğum yapacağı bilgisini alarak akrabasının ahırına gitti. Zorlu geçen doğum sonrası doğan buzağıyı gören Kaçar, hayvanın çift başlı olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı.

BİBERONLA BESLEMEYE ÇALIŞTILAR

Ardından buzağıyı Kaçar ailesi biberon ile beslemeye çalışsa da hayvan doğduktan sonra sadece 4 saat yaşama tutunurken, ardından telef oldu.

GÖRENLER ŞAŞIRIP KALDI

Hayvanın sosyal medyada yayınlanan videosunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, hayvanın sahibi olan Kaçar ailesinden ise herhangi bir açılama yapılmadı.