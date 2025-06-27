Afyonkarahisar'da Değerler Hareketi Yıl Sonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da Değerler Hareketi Yıl Sonu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Afyonkarahisar'da Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen Değerler Hareketi'nin yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda eğitim niteliği ve milli değerler konuları ele alındı.

Afyonkarahisar'da Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen Değerler Hareketi yönetim kurulu yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kentte eğitimin niteliğini arttırırken Türkiye Yüzyılı vizyonuyla örtüşen hedefler doğrultusunda milli ve manevi değerlerimizi geliştirmek amacıyla yürütülen projelerin değerlendirilmesi ve gelecek yıla yönelik planlamaların ele alındığı Değerler Hareketi Yönetim kurulu yıl sonu değerlendirme toplantısı, Afyonkarahisar Öğretmenevinde İl Milli Eğitim Müdürümüz Miraç Sünnetci'nin başkanlığında yapıldı.

Toplantı projede görev alan yönetim kurulu üyeleri, Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar ve proje yürütücülerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda Sünnetci, projede görev alan yönetim kurulu üyelerine plaket takdiminde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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