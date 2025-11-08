Afyonkarahisar'da Çiftçi Kayıt Sistemi Eğitimleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Ziraat Odalarına yönelik gerçekleştirilen Çiftçi Kayıt Sistemi eğitim ve değerlendirme toplantıları sürüyor.

Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Çiftçi kayıt Sistemi(ÇKS) başvuruları devam ediyor. Üreticilerimiz ÇKS başvurularını 31 Aralık 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya Ziraat Odalarına başvurarak yapabilirler. İl Müdür Yardımcımız Özgür Bayrak ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arif Kaya Sinanpaşa ve Şuhut Ziraat Odalarını ziyaret etti. İlçe Müdürlerimiz ve teknik personellerimizle beraber Ziraat Odaları Başkanları ve çalışanları ile ÇKS kayıt süreci değerlendirilerek karşılaşılan sorunlar için görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR