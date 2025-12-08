Nuribey'de çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Nuribey beldesinde 'Çiftçi Bilinçlendirme' toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilerin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Nuribey beldesinde çiftçilerin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıda üreticilere; tarım sigortaları, doğal afet riskleri, tarımsal üretim planlaması ve çeşitli tarımsal konularda bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR