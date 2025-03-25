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Afyonkarahisar'da Büyükbaş Hayvanlara Aşılama Başladı

Afyonkarahisar'da Büyükbaş Hayvanlara Aşılama Başladı
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Dazkırı ilçesinde şap ve sığır brusellozu hastalıklarına karşı aşılama çalışmaları Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatıldı. Aşılama, ilçe merkezi ile köylerde devam edecek.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik şap ve sığır brusellozu aşılamaları yapılmaya başlandı.

Aşılama çalışmasının Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından yapıldığı belirtildi. Önceki gün başlayan aşılama çalışmalarının ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. Aşılama çalışmasının ilçe merkezi ile birlikte köylerde yapılacağı kaydedildi. Aşılamanın büyükbaş hayvanlarda görülen şap ve sığır brusellozu hastalıklarına karşı yapıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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