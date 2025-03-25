Afyonkarahisar'da Büyükbaş Hayvanlara Aşılama Başladı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik şap ve sığır brusellozu aşılamaları yapılmaya başlandı.

Aşılama çalışmasının Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından yapıldığı belirtildi. Önceki gün başlayan aşılama çalışmalarının ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. Aşılama çalışmasının ilçe merkezi ile birlikte köylerde yapılacağı kaydedildi. Aşılamanın büyükbaş hayvanlarda görülen şap ve sığır brusellozu hastalıklarına karşı yapıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR