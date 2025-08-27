Büyük Taarruz Zaferi'nin 103. Yılı Kutlanıyor

Afyonkarahisar, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçen Büyük Taarruz Zaferi'nin 103. yılını çeşitli etkinlikler ile kutlamaya devam ediyor.

Her yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında Büyük Taarruz Zafer Haftası adıyla gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri çerçevesinde Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatlarıyla muhtarlara anlamlı bir hediye hazırlandı.

Merkez ilçeye bağlı köy, mahalle ve belde mahalle muhtarlarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri hediye edildi.

Muhtarlara hediyelerini Vali Yardımcısı İhsan Aynacı ile İdare ve Denetim Müdür Vekili Tuncay Eroğul takdim etti. - AFYONKARAHİSAR