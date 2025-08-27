Büyük Taarruz Zaferi'nin 103. Yılı Kutlanıyor

Haberler
Afyonkarahisar, Büyük Taarruz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. 25-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında muhtarlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri hediye edildi. Hediyeler, Vali Yardımcısı İhsan Aynacı ve İdare ve Denetim Müdür Vekili Tuncay Eroğul tarafından takdim edildi.

Afyonkarahisar, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçen Büyük Taarruz Zaferi'nin 103. yılını çeşitli etkinlikler ile kutlamaya devam ediyor.

Her yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında Büyük Taarruz Zafer Haftası adıyla gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri çerçevesinde Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatlarıyla muhtarlara anlamlı bir hediye hazırlandı.

Merkez ilçeye bağlı köy, mahalle ve belde mahalle muhtarlarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri hediye edildi.

Muhtarlara hediyelerini Vali Yardımcısı İhsan Aynacı ile İdare ve Denetim Müdür Vekili Tuncay Eroğul takdim etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
