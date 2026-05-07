Afyonkarahisar'ın Başmakçı ve Şuhut ilçelerinde bitki koruma ürünleri ve gübre bayilerine yönelik denetim yapıldı.

Denetimler Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Kurumdan yapılan açıklamada üreticilerin güvenilir bitki koruma ürünleri ve gübrelere sağlıklı şekilde ulaşabilmesi, tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin korunması amacıyla bayi denetim faaliyetleri düzenli olarak yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu çerçevede Başmakçı ve Şuhut'ta teknik personeller tarafından bitki koruma ürünleri ve gübre bayilerine yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde bayilerin fiziki şartları, ürünlerin ruhsat durumları ve son kullanım tarihleri mevzuat çerçevesinde incelenmiştir. Üreticilerimizin bitki koruma ürünleri ve gübre ihtiyaçlarını, bakanlığımızca onaylı ve denetime tabi bayilerden temin etmeleri hususunu hatırlatır bereketli ve verimli bir üretim sezonu temenni ederiz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı