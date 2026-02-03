Haberler

Afyonkarahisar'da Berat Kandili huşu içinde gecti

Afyonkarahisar'da Berat Kandili, camilerde gerçekleştirilen özel programlarla huşu içinde kutlandı. Kent genelindeki camilerde vatandaşlar akşam namazının ardından yoğun bir şekilde toplandı ve organizasyonlarda Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve dualar yer aldı.

Afyonkarahisar'da rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili, camilerde düzenlenen özel programlarla huşu içinde idrak edildi.

Berat Kandili dolayısıyla kent genelindeki tüm camilerde yoğun katılım gözlenirken, vatandaşlar akşam namazının ardından camilere akın etti. Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen mübarek gece, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve dualarla ihya edildi.

Şuhut Merkez Ulu Camii'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, manevi atmosfer içerisinde gece boyunca programı büyük bir dikkat ve huşu ile takip etti.

Program kapsamında Şuhut İlçe Müftüsü Ali Üney tarafından "Berat Kandili'nin anlam ve önemi" konulu vaaz verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

