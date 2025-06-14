Afyonkarahisar'da Bayram Süresince 5 Milyon Araç Geçti

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı kentten bayram süreci boyunca 5 milyon 922 bin aracın geçtiğini ifade etti.

Afyonkarahisar'da asayiş, huzur ve güvenin temin edilmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için yoğun mesai harcandığını ifade etti. Vali Yiğitbaşı, "

Bayram süresince Trafik Timleri, Asayiş Timleri ile desteklenerek her 10 km'de 1 devriye aracı görevlendirilmiş, aşırı hızdan kaynaklı kazaların önüne geçmek için de 21 radar araçla 122 hız denetimi planlanmıştı.

30 Mayıs - 10 Haziran 2025 tarihleri arasında 145 ekip 547 personel görev yaptı. 12 günlük süre içerisinde ilimizden 5 milyon 922 bin araç geçerken 42 bin 500 araç denetlendi. 4 coğrafi bölgeden gelen araçların birleşim noktası olan Afyonkarahisar ilimizde bulunan trafik yönünden önemli noktalar ve kavşaklar sabit ve seyyar ekiplerce denetlendi. Şehirlerarası otobüs terminalinde otobüs şoförleri ve yolcular ile yüz yüze iletişime geçerek emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapılıp broşürler dağıtıldı.

Meydana gelen yaralamalı kazaların kaza kusur oranları incelendiğinde hız ihlallerinin toplam kusurların yüzde 37'sini oluşturduğu görülüyor. Alınan tüm tedbirler ve ekiplerin özverili çalışmaları olumlu sonuç verdi. Kurban Bayramı süresince arife günü de dahil olmak üzere yaralamalı kazalarda yüzde 20.9 oranında azalma, yaralı sayısında yüzde 32,1 oranında azalma, maddi hasarlı kazalarda ise yüzde 7,8 oranında azalma kaydedildi" dedi. - AFYONKARAHİSAR