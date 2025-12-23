Afyonkarahisar'da 2025 yılında 512 çiftçi toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'da 2025 yılında 512 çiftçi toplantısı gerçekleştirildiği ve toplantılarla 8 bin 489 üreticiye ulaşıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden toplantılarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Çiftçilerimizle sahadayız, üretimi birlikte güçlendiriyoruz. İlimiz genelinde üretim planlaması,

2025 yılı yeni destekleme modeli, TARSİM uygulamaları ve risk yönetimi, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artıran güncel teknikler ve hayvan hastalıkları, koruyucu tedbirler ve aşılama programlarının anlatıldığı toplantılar geçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 2025 yılında 512 çiftçi toplantısı gerçekleştirildiği ve toplantılarla 8 bin 489 üreticiyle bir araya gelinmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR