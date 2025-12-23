Haberler

Afyonkarahisar'da 2025 yılında 512 çiftçi toplantısı yapıldı

2025 yılı boyunca Afyonkarahisar'da 512 çiftçi toplantısı düzenlendi ve bu toplantılarda 8 bin 489 üretici ile bir araya gelindi. Tarım verimliliğini artırmaya yönelik konular ele alındı.

Afyonkarahisar'da 2025 yılında 512 çiftçi toplantısı gerçekleştirildiği ve toplantılarla 8 bin 489 üreticiye ulaşıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden toplantılarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Çiftçilerimizle sahadayız, üretimi birlikte güçlendiriyoruz. İlimiz genelinde üretim planlaması,

2025 yılı yeni destekleme modeli, TARSİM uygulamaları ve risk yönetimi, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artıran güncel teknikler ve hayvan hastalıkları, koruyucu tedbirler ve aşılama programlarının anlatıldığı toplantılar geçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 2025 yılında 512 çiftçi toplantısı gerçekleştirildiği ve toplantılarla 8 bin 489 üreticiyle bir araya gelinmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

