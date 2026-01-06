Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Afyonkarahisar'da Jandarma ekipleri tarafından 45 öğrenciye trafik kuralları konusunda eğitim verildi.

Eğitim çalışması İscehisar ilçesinde gerçekleştirildi. Eğitim çalışması sonrası yapılan yazılı açıklamada ise "Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca İscehisar ilçesinde bulunan okullarda 45 öğrenciye "Trafik Kuralları" konusunda eğitim faaliyeti icra edilmiştir. Trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken kurallar, yaya geçitlerinin kullanımı, trafik ışıkları ve levhalarının anlamları ile emniyet kemerinin önemi anlatıldı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR