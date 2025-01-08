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Afyonkarahisar'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda Merasim Düzenlendi

Afyonkarahisar'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda Merasim Düzenlendi
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Afyonkarahisar Takva 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen Kur'an'a geçme merasiminde öğrenciler belgelerini ve hediyelerini aldı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, programda öğrencilerin başarısını kutladı.

Afyonkarahisar Takva 4-6 yaş Kur'an Kursunda, Kur'an'ı Kerim okumaya geçme merasimi düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Müftü Yardımcısı Ayşegül Müftüoğlu Kurt ile birlikte, Takva 4-6 yaş Kur'an Kursunda düzenlenen, Kur'an'a geçme merasimine katıldı. Kurs öğreticileri rehberliğinde düzenlenen programda, öğrencilere belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Programda öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilavet ederek çeşitli gösterilerini sergilediler. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu konuşmasında, 4-6 yaş kurslarının önemine değinerek öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tebrik etti. Program sonunda teşekkür konuşması yapan Müftü Yardımcısı Kurt da, çocukların ve gençlerin yetişmesinde, devletin ve milletin işbirliği içerisinde el ele gayret etmesinin gereğine vurdu yaptı. İkramların ardından etkinlik sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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