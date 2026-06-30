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Gıda işletmelerine yönelik denetim

Gıda işletmelerine yönelik denetim
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Hijyen, etiket ve muhafaza şartlarının incelendiği denetimlerde 30'a yakın işletme kontrol edildi.

Afyonkarahisar'da gıda üretimi, satış ve toplu tüketim işletmesine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetin Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı belirtildi. 30'a yakın işletmenin denetlenmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması, halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sürdürülebilir şekilde temin edilmesi amacıyla il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimiz tarafından ilimiz genelinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik resmi kontroller aralıksız devam etmektedir.

Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu, etiket bilgileri, muhafaza şartları ve izlenebilirlik kriterleri titizlikle incelenmekte, tespit edilen hususlara ilişkin gerekli idari işlemler uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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