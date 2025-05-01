Afyonkarahisar'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Afyonkarahisar'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kutlandı.

Kutlamalar Zafer Meydanında gerçekleştirildi. Kutlamalar dolayısıyla meydana çıkan yollar polis tarafından kapatıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalarda katılımcılar alana üst aramaları yapıldıktan sonra alındı. Sendikaların yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda sivil toplum kuruluşları ile bazı siyasi partilerle birlikte öğrenciler de etkinliğe destek verdi. Kutlamalarda yapılan basın açıklamalarında ise çalışanların haklarının daha fazla arttırılması temennisinde bulunuldu.

Kutlama çalınan şarkılar ve çekilen halaylar eşliğinde sorunsuz bir şekilde sona erdi. - AFYONKARAHİSAR