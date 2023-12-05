Afyonkarahisar Belediyesi Yollar İçin Vatandaşlardan Katılım Payı Almayacak

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan yollar için vatandaşlardan katılım payı alınmayacağı belirtildi.

Afyonkarahisar Belediyesi, 2023 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 30 madde görüşüldü.

Toplantıda ilk gündem maddesi; asfalt, parke ve yol yapım işlerinde belediye bütçesinden harcanan yol harcamalarına katılım payının yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden alınıp, alınmayacağı hakkında ki teklif oldu. Belediye meclisi gayrimenkul sahiplerini sevindirecek bir karara imza attı. Meclisin de onayladığı karar ile birlikte yol harcamalarına katılım payı alınmamasına karar verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan Başkan Zeybek, "Katılım payının alınmamasını istiyorduk. Onun için alınmaması yönünde diye soru yönelterek, karar aldık. Hayırlı olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR