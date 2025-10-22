Haberler

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Bileklik Yaptı

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Bileklik Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu 4-İ sınıfı öğrencileri, Gazze'deki insanlara yardım etmek amacıyla kendi yaptıkları bileklikleri satışa sundu. Elde edilen gelir, bir derneğe bağışlanacak.

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu 4-İ öğrencileri, Gazze'de açlık ve yoksunlukla sınanan insanlara destek olabilmek için anlamlı bir çalışmaya imza attım

Öğrenciler, Gazze'ye destek olabilmek için kendi elleriyle bileklik yaptı.

Hilal Akyüz ve Elif Zülal Tat'ın öncülüğünde gelişen, sınıf öğretmeni Hakan Yastıkçı'nın rehberliği, Atatürk İlkokulu Müdürü Abdullah Demir'in destekleriyle sınıftaki tüm öğrencilerin katıldığı kampanya çerçevesinde yapılan bileklikler okulun girişinde satışa sunuldu.

Bileklik satışından elde edilen gelir Atatürk İlkokulu yönetiminin aracılığıyla bir derneğe bağışlanacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.