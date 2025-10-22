Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Bileklik Yaptı

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu 4-İ öğrencileri, Gazze'de açlık ve yoksunlukla sınanan insanlara destek olabilmek için anlamlı bir çalışmaya imza attım

Öğrenciler, Gazze'ye destek olabilmek için kendi elleriyle bileklik yaptı.

Hilal Akyüz ve Elif Zülal Tat'ın öncülüğünde gelişen, sınıf öğretmeni Hakan Yastıkçı'nın rehberliği, Atatürk İlkokulu Müdürü Abdullah Demir'in destekleriyle sınıftaki tüm öğrencilerin katıldığı kampanya çerçevesinde yapılan bileklikler okulun girişinde satışa sunuldu.

Bileklik satışından elde edilen gelir Atatürk İlkokulu yönetiminin aracılığıyla bir derneğe bağışlanacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR