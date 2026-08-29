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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak oldu

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AK Parti Genel Merkezi'nin değerlendirmesi sonucu Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na Özgür Kavak atandı. Kavak, göreve başlama toplantısında birlik ve beraberlik mesajı vererek, tüm vatandaşların sorunlarını dinleyeceklerini ve kapılarının herkese açık olacağını söyledi.

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevine Özgür Kavak atandı.

Ak Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen değerlendirme sürecinde Mustafa Tarlacı, Onur Çelik ve Özgür Kavak mülakata davet edildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevine Özgür Kavak getirildi.

Göreve başlamasının ardından parti binasında basın toplantısı düzenleyen Kavak'a, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, önceki dönem İl Başkanı Turgay Şahin, kadın ve gençlik kolları başkanları ile teşkilat mensupları eşlik etti.

Toplantıda birlik ve beraberlik mesajı veren Kavak, yeni dönemde Afyonkarahisar'ın tüm kesimleriyle iletişim halinde olacaklarını söyledi. İl Başkanı Özgür Kavak, görevi bir makam değil, Afyonkarahisar halkının emaneti olarak gördüğünü belirterek, "Hangi esnafımızın, çiftçimizin, işçimizin, emeklimizin, kadınımızın ve öğrencimizin derdi varsa daha fazla duyacağız. Vatandaşın derdini bilmeden, gönlüne dokunmadan siyaset yapılmaz. Bizim anlayışımız gönül almak, el uzatmak ve hizmet etmektir. Karınca misali çalışarak kapımızı herkese açık tutacağız" dedi.

Toplantı, teşkilat mensuplarının Kavak'ı tebrik etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Haber- kamera: Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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