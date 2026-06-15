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Afyon Lisesi Mezunları Derneği ilk kongresini yaptı

Afyon Lisesi Mezunları Derneği ilk kongresini yaptı
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Afyon Lisesi Mezunları Derneği ilk olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirerek yönetim ve denetim organlarını belirledi. Toplantıda deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında yıkılan ek bina ve konferans salonunun yeniden inşası, okulun fiziki imkanlarının geliştirilmesi ve büyük şehirlerde mezun temsilciliklerinin oluşturulması gibi öncelikli çalışma alanları kararlaştırıldı.

Afyon Lisesi Mezunları Derneği ilk olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Dernek, kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından yönetim ve denetim organlarını belirledi.

Derneğin kurucu heyetinde Celal Attila, Yalçın Düzağaç, M. Nilgün Seçen, M. Kemal Demirkırkan, Hatice Deniz, İbrahim Yüzbaşıoğlu, Azmi Tokman, Ömer Taşkapılı, Doğan Gün ve Hazım Abi gibi Afyonkarahisar'ın tanınmış isimleri yer aldı.

Toplantıda divan başkanlığına, Afyon Lisesi'nde uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini de üstlenen Hidayet Yıldırım seçildi. Sekretarya görevlerini ise Sabri Özteke ve Mehmet Sarıdere yürüttü. Okul Müdürü Ramazan Balkan'ın açılış konuşmasının ardından yönetim ve denetim kurulu seçimlerine geçildi.

Genel kurulda derneğin öncelikli çalışma alanları da belirlendi.

Buna göre, deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle yıkılan ek bina ve konferans salonunun yeniden inşasına destek verilmesi, Okulun fiziki imkanlarının geliştirilmesi, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi şehirlerde mezun temsilciliklerinin oluşturulması, Mezunları bir araya getirecek geleneksel Pilav Günü organizasyonlarının düzenlenmesi, konularında yönetim kurulunun çalışma yürütmesi kararlaştırıldı.

Yıllar sonra aynı çatı altında buluşan Afyon Lisesi mezunları, toplantının ardından sohbet ederek hasret giderdi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla ilk olağan genel kurul programı sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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